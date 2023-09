Det kostede 28 mennesker livet, da det store krydstogtskib 'Viking Sigyn' i maj 2019 kolliderede med en mindre turistbåd.

Ulykken skete på Donau-floden i Budapest, og næsten alle ombord på turistbåden omkom, da den straks sank efter kollisionen.

Det kom dengang ganske hurtigt frem, at kaptajnen på krydstogtskibet, ukrainske Juri Tjaplinskij, havde ageret forsømmeligt.

Blandt andet stod det klart, at kaptajnen nemt kunne have styret krydstogtskibet udenom den lille turistbåd, men at han i minutterne op til kollisionen var ufokuseret og ikke havde styr på eventuelle andre fartøjer på floden, selvom det regnede voldsomt.

Kritikken blev til en tiltale, og nu har sagen været for retten i Ungarn.

Det skriver BBC.

Og kaptajnen blev i den forbindelse kendt skyldig og idømt fem års fængsel.

»Jeg kan ikke undslippe minderne fra denne frygtelige tragedie i bare ét minut. Jeg kan ikke sove, og det her er noget, jeg må leve med resten af livet,« sagde kaptajnen i retten.

Der var 35 mennesker ombord på den lille turistbåd, og 27 af dem er erklæret døde. Én af stadig forsvundet, men betragtes som død, hvorfor det samlede dødstal lyder på 28.

Primært var det sydkoreanere, som befandt sig på turistbåden.