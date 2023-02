Lyt til artiklen

Den hidtil største kinesiske prostitutionsring i Europa er blevet afsløret.

Det sker efter en storstilet operation på tværs af flere lande, hvor man har afsløret, at bagmænd har holdt hundredvis af kinesiske kvinder fanget i gældsbinding i hele Europa.

Det skriver Europol.

Aktionen fandt sted d. 7 februar og bestod blandt andet af 34 husransagninger i belgiske Bruxelles, Antwerpen og Charleroi og spanske Alicante og Barcelona.

Disse handlinger følger tidligere aktioner mod medlemmer af denne gruppe, som førte til 7 arrestationer i Schweiz i maj 2022.

I alt 28 personer blev anholdt. Blandt de anholdte i Belgien er fem kinesiske statsborgere, som Europol betragter som mål af høj værdi på grund af deres involvering i adskillige højtprofilerede sager i Europa.

Undersøgelsen afslørede, hvordan hundredvis af kinesiske kvinder blev tvunget til prostitution efter at være blevet lokket til Europa med et løfte om et lovligt job.

Gerningsmændene ville bruge populære beskedapps i Kina til at fange deres ofre. De ville derefter smugle deres ofre til Europa ved hjælp af forfalskede EU-id-dokumenter og opholdstilladelser, som enten var forfalsket eller opnået ved hjælp af forfalskede støttedokumenter.

Ved ankomst til Europa blev ofrene holdt fanget og tvunget til at arbejde som prostituerede for at betale gæld. De kriminelle ville reklamere for kvinderne online og 'installere' dem på hoteller i hele Europa, hvor de skiftede deres ofre mellem EU-landene.

I løbet af den tre år lange efterforskning er over 3000 onlineannoncer knyttet til denne ring blevet overvåget af retshåndhævelse. Efterforskerne var i stand til at identificere over 200 ofre indtil videre, og det faktiske antal menes at være meget højere.