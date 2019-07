Det endte som alt andet end en festlig aften, da en 28-årig svensker og hans kæreste udforskrede nattelivet på Gran Canaria.

Ude foran et diskotek på Playa del Inglés mistede Mikael Häggqvist onsdag aften kortvarigt kontakten med sin kæreste og besluttede sig for at lede efter hende. Det var her, at ferien tog et brat kursskifte.

»Hendes mobil var forsvundet, så hun gik og ledte efter den. Da jeg på et tidspunkt var alene, blev jeg sparket ned bagfra,« fortæller han.

»De var tre til fem personer, som sparkede og slog mig. De røvede mig også for 50 euro, som jeg havde i baglommen.«

28-årige Mikael Häggqvist valgte efter overfaldet dog ikke at afbryde sin ferie på den spanske ferieø. Foto: Privatfoto Vis mere 28-årige Mikael Häggqvist valgte efter overfaldet dog ikke at afbryde sin ferie på den spanske ferieø. Foto: Privatfoto

Det lykkedes ifølge Aftonbladet for Mikael at flygte fra sine overfaldsmænd og søge hjælp hos en forbipasserende, der kunne ringe efter en ambulance.

Fra et stort sår i hovedet blødte han så voldsomt, at både ansigt, hals og undertrøje var farvet rødt.

Kort efter overfaldet ankom politiet, som gav ham førstehjælp, og dernæst en ambulance, der kørte ham på skadestuen.

Han blev syet med ti sting og derefter fragtet til et andet hospital for at få taget røntgen og blodprøver. Efter godt og vel ni timer kunne 28-årige Mikael Häggqvist trøste sig med, at den ubehagelige episode 'kun' havde efterladt ham med nogle slemme knubs.

Ferien, hvor han med sin kæreste skulle besøge en ven fra øen, havde dog mistet lidt af charmen og glæden.

Efter overfaldet overvejede han kraftigt at rejse hjem til Sverige igen, men ombesluttede sig alligevel.

Det skulle trods alt ikke have lov til at ødelægge hele ferien på den spanske ø, siger han til Aftonbladet.

Han er nu flere dage senere stadig mærket af overfaldet og døjer med smerter i hovedet, knæ og albue.

Det svenske medie har talt med Mikael, der oplyser, at han vil melde overfaldet til politiet i denne weekend. Politiet i Playa del Inglés har dog ikke kunnet sige noget om hændelsen, da Aftonbladet kontaktede dem.