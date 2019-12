Voldsomme skovbrande øst for hovedstaden Canberra har skabt sit eget vejrsystem med storme, lyn og tornadoer.

En 28-årig frivillig brandmand er den seneste til at miste livet i kampene mod de utallige brande, der hærger Australien.

Samuel McPaul blev dræbt mandag, da en ildtornado i området Upper Murray øst for hovedstaden, Canberra, fik fat i den otte ton tunge brandbil, han kørte i, og kastede den om på taget.

Den 28-årige brandmand efterlader sig en gravid hustru, oplyser brandvæsnet i delstaten New South Wales ifølge det australske medie ABC.

Ud over Samuel McPaul blev en anden frivillig i brandbilen alvorligt forbrændt, mens føreren overlevede med småforbrændinger.

- Det er tragisk. En af vores meget elskede og respekterede lokale brandmænd har mistet livet, siger direktør i brandvæsnet Shane Fitzsimmons til ABC.

Ud over brandmanden er to personer - formentlig en far og en søn - fundet døde på den australske sydkyst i New South Wales.

De to blev fundet i byen Cobargo, oplyser vicepolitikommissær i NSW, Gary Warboys, ifølge The Sydney Morning Herald.

Derudover frygtes en person at være død i byen Narooma, siger han.

Ifølge Shane Fitzsimmons er det den værste sæson med skovbrande i Australien nogensinde.

I delstaten Victoria i Australien er der fire personer, som myndighederne ikke kan gøre rede for, skriver det australske medie ABC.

Den skræmmende ildtornado i Upper Murray opstod, da branden i området var så massiv, at den skabte sit eget vejrsystem, som kaldes pyrokumulus.

Det sker, når der er tilstrækkelig med varm luft, der stiger i en søjle fra branden. Hvis der er fugt i luften, bliver der dannet skyer. De kan føre til tordenstorme og lyn, hvilket kan antænde nye brande.

Det var en sådan storm, der skabte ekstreme vindhastigheder og den hvirvelvind af ild, der væltede den tonstunge brandbil.

I alt ti mennesker har mistet livet i brandene indtil videre i denne brandsæson.

I en pressemeddelelse kalder Australiens premierminister, Scott Morrison, det seneste dødsfald for en hjerteskærende nyhed og kondolerer til familier og pårørende.

- Sam McPaul var en modig brandmand. På ondeste vis skal Sam og hans kone, Megan, have barn til maj. Jeg kan ikke forestille mig den smerte, familien må føle lige nu, siger Scott Morrison ifølge The Sydney Morning Herald.

- Jeg har talt med Megan og udtrykt min kondolence på vegne af kontinentet, siger han.

Scott Morrison siger, at han desværre forventer, at brandene vil fortsætte i flere måneder.

Natten til tirsdag dansk tid er der meldinger om, at brandene nærmer sig populære kystområder som Batesman Bay og Jervis Bay syd for Sydney.

I kystbyen Bermagui sydøst for hovedstaden og regeringsbyen, Canberra, deler borgere billeder af de voldsomme brande.

I byen Mallacoota på sydøstkysten deler flere billeder af en blodrød himmel, der bliver kaldt apokalyptisk.

/ritzau/