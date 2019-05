Manden, som stod bag drab på 51 muslimer i Christchurch, sigtes nu også for terror.

Politiet i New Zealand mener nu, at der var tale om terror, da to moskéer i byen Christchurch blev angrebet af en bevæbnet mand i marts.

Derfor har man nu også sigtet den mistænkte i sagen, den 28-årige australier Brenton Tarrant, for at have overtrådt landets terrorlovgivning.

Tarrant er i forvejen sigtet for at have dræbt 51 personer og for at have forsøgt at dræbe yderligere 40.

- I anklageskriftet vil der blive nedlagt påstand om, at en terrorhandling blev begået 15. marts 2019 i Christchurch, hedder det.

Hidtil har Tarrant kun været anklaget for 50 drab. Men for nylig døde en tyrkisk mand på et hospital i Christchurch som følge af de skader, han pådrog sig under angrebet. Derfor er sigtelsen også ændret på det punkt.

New Zealand indførte særlige terrorlove i 2002. Sagen mod Brenton Tarrant skal vise, hvordan de fungerer i praksis. Maksimumsstraffen for sådanne handlinger er livsvarigt fængsel.

Næste retsmøde i sagen er planlagt til at foregå 14. juni. Selve retssagen forventes dog først at begynde næste år.

Psykiatere skal undersøge, om Tarrant var tilregnelig i gerningsøjeblikket, og om han vil være i stand til at møde op ved den kommende retssag. Han holdes i øjeblikket indespærret i et topsikret fængsel.

Brenton Tarrant har sagt, at han ikke vil gøre brug af en advokat, men vil forsvare sig selv i retten.

Ifølge politiet er cirka 200 familiemedlemmer til ofre og overlevende fra massakren tirsdag blevet orienteret om den supplerende anklage for terror.

Efter massedrabene lykkedes det landets premierminister, Jacinda Ardern, at få vedtaget en reform af New Zealands våbenlovgivning. Det vil for fremtiden være meget sværere at købe og eje et våben.

/ritzau/Reuters