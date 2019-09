En foreløbigt uidentificeret amerikansk kvinde er afgået ved døden, efter hun ramte en lastbil med høj fart på motorvejen.

Det var tilsyneladende nogle heftige vindforhold, som kvinden ikke havde forudset, der gjorde, at hun styrtede i døden på den californiske motorvej.

Det skriver CNN.

Torsdag afgik en amerikansk kvinde ved døden, da hun ramte en lastbil under et faldskærmsudspring. Foto: CNN Vis mere Torsdag afgik en amerikansk kvinde ved døden, da hun ramte en lastbil under et faldskærmsudspring. Foto: CNN

Lisa Reyes var øjenvidne til den forfærdelige hændelse, mens hun kørte bil.

»Kvinden kæmpede mod vinden og hendes krop bevægede sig ekstremt hurtigt,« sigerLisa Reyes.

Den 28-årige kvindelige faldskærmsudspringer blev erklæret død på stedet.

Hun var del af en faldskærmsgruppe på i alt syv personer. Hun var den eneste, der kom alvorligt til skade. Politiet oplyser, at de efterforsker sagen.

Som billedet i toppen af artiklen viser, ramte hun direkte ned i presseningen af en lastbil, der kørte på motorvejen.