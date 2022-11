Lyt til artiklen

Beskeden kom om natten. Og den var ikke god.

»Vi må beklageligvis meddele dig, at virksomheden på grund af uforudsete omstændigheder har været nødt til at træffe den vanskelige beslutning at opsige samtlige ansatte med øjeblikkelig virkning,« lød det.

Ifølge ABC News var 2.700 medarbejdere hos den amerikanske møbelvirksomhed United Furniture Industries dermed uden arbejde med et fingerknips.

Mange af dem vidste det bare ikke.

For da selskabet udsendte mail og sms, var det så sent – natten mellem mandag og tirsdag – at mange ansatte ifølge New York Post allerede var gået i seng.

Derfor fik de først beskeden om fyringerne tirsdag morgen, da de vågnede op og troede, at de skulle på arbejde.

Undtaget var kun selskabets chauffører, der blev underrettet om, at de ville få løn for hele denne uge og dermed skulle færdiggøre transporten af de planlagte leverancer af møbler.

Størstedelen af de ansatte var tilknyttet United Furniture Industries' fabrik i Mississippi, men også medarbejdere i North Carolina og Californien er ramt.

»Afskedigelserne forventes at være permanente, og alle personalegoder er afbrudt øjeblikkeligt,« som det også lød i en besked fra selskabet med henvisning til de ansattes sygesikring, der også er forsvundet fra den ene dag til den anden.

Ifølge Freightwaves vil medarbejdere nu lægge sag an mod United Furniture Industries, fordi de ikke har fået det sædvanlige varsel på 60 dage inden fyringerne.

Det vides ikke, hvad der har fået møbelselskabet til at lukke forretningen med så kort varsel.