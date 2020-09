270 hvaler er strandet på en kyststrækning ved Tasmanien.

I øjeblikket foregår der en større redningsaktion for at redde så mange hvaler så muligt, men 90 hvaler er allerede døde.

Det skriver BBC.

På kyststrækningen Macqaurie Heads på den vestlige side af Tasmanien er de 270 hvaler strandede i det, der kaldes det største tilfælde af massestrandede hvaler i mere end et årti.

For det er ikke unormalt, at der på netop dette stykke kyst er hvaler, der strander og skal have hjælp til at komme tilbage i vandet. Men hvorfor de mange hvaler i denne omgang har bevæget sig så tæt på kysten, vides endnu ikke, skriver BBC.

Marinebiologen Kris Carlyon siger ifølge The Guardian, at der er tale om grindehvaler, og at mange af hvalerne er svære at nå frem til.

Til gengæld er der godt nyt om forholdene for redningsaktionen.

»Det er langfinnede grindehvaler, der er en ganske robust art. Idet de er våde, så er de kolde, og vi har noget helt passende vejr. Det er ret skidt for folkene, der arbejder derude, men i forhold til hvalerne er det ideelt,« siger Kris Carlyon ifølge The Guardian.