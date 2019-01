Efter at have overtaget kontrolposter opfordrede flere soldater mandag borgerne til at "indtage gaderne".

Soldater fra Nationalgarden i Venezuela forsøgte tidligt mandag morgen lokal tid at kuppe landets præsident, Nicolas Maduro.

Kupforsøget mislykkedes dog, og 27 soldater er nu anholdt.

Det oplyser forsvarsminister Vladimir Padrino sent mandag aften dansk tid.

Padrino siger, at de ansvarlige for "mytteriet" vil få "den fulde kraft af lovens lange arm at føle".

Gruppen af soldater angreb først en kontrolpost i hovedstaden Caracas, hvor de tog fire soldater til fange og stjal deres våben.

Herefter fortsatte gruppen videre til en ny sikkerhedspost, hvorfra de i en video uploadet på de sociale medier opfordrede andre venezuelanere til at gå på gaden i protest.

- Vi er professionelle soldater fra Nationalgarden, der går imod regimet, som vi tager afstand fra. Jeg har brug for jeres hjælp til at indtage gaderne, lyder det i videoen fra en soldat, der præsenterer sig selv som gruppens leder.

Nicolas Maduros højre hånd og lederen af den lovgivende forsamling, Diosdado Cabello, oplyser, at 25 af soldaterne blev anholdt nær sikkerhedsposten, mens to andre blev anholdt andre steder.

- De er blevet neutraliseret, har overgivet sig og er blevet anholdt på rekordtid, skriver Cabello på Twitter.

/ritzau/AFP