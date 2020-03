Afghanistans hovedstad er ramt af blodigt angreb. Det sker knap en uge efter aftale mellem USA og Taliban.

Mindst 27 personer er fredag blevet dræbt i et angreb mod en mindeceremoni i den afghanske hovedstad, Kabul.

Det oplyser en talsmand for Afghanistans sundhedsministerium.

- 27 lig og 29 sårede er blevet kørt væk af ambulancer indtil videre, siger talsmanden, Wahidullah Mayar.

Afghanistans indenrigsministerium siger ifølge nyhedsbureauet Reuters, at 55 personer er blevet såret ved angrebet.

Væbnede gerningsmand gik fredag til angreb mod en mindeceremoni for Abdul Ali Mazari, en tidligere leder for den afghanske hazara-minoritet. Han blev tilbage i 1995 dræbt af den militante talibanbevægelse.

Blandt de tilstedeværende ved ceremonien var tidligere udenrigsminister Abdullah Abdullah, der i dag bestrider en politisk toppost i landets regering.

Han slap uskadt fra angrebet.

Angrebet rammer, efter at USA og talibanbevægelsen lørdag blev enige om en aftale om, at de amerikanske styrker skal forlade Afghanistan.

Taliban har afvist at have noget med fredagens angreb at gøre.

/ritzau/Reuters