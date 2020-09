Der er endelig fundet en løsning for migranter, der har været strandet på Mærsk-skib siden 5. august.

27 migranter, der siden starten af august har været strandet på tankskibet "Maersk Etienne", er blevet overflyttet til ngo-skibet "Marie Jonio".

Det oplyser Danske Rederier og Mærsk Tankers i pressemeddelelser.

- Vi er utroligt lettede over, at der nu endelig er fundet en løsning for de 27 migranter på "Maersk Etienne". Vi vil gerne takke besætningen for at have ageret både medmenneskeligt og professionelt i den svære situation, de har været i.

Det siger Maria Skipper, direktør for sikkerhed, miljø og maritim forskning i Danske Rederier, i en kommentar.

/ritzau/