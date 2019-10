Anholdt 27-årig mand tilstår skuddrab ud fra højreekstremistiske og antisemitiske motiver.

En 27-årig anholdt mand i den østtyske by Halle, Stephan B, tilstår, at han onsdag begik skuddrab ud fra højreekstremistiske og antisemitiske motiver.

Det skriver det tyske nyhedsbureau dpa.

To personer blev dræbt og to såret ved angrebet, der skete onsdag.

Den 27-årige har givet en detaljeret beskrivelse af forløbet til en dommer ved en føderal domstol. Det skriver dpa.

Den sigtede har fremsat sin tilståelse ved et flere timer langt retsmøde sent torsdag.

Manden handlede alene og forsøgte uden held at storme en jødisk synagoge i den østtyske by og skød og dræbte derefter to mennesker.

De tyske myndigheder har omtalt angrebet som "terrorisme".

/ritzau/dpa