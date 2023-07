Opdatering: Politiet oplyser, at eftersøgningen er indstillet, da de mener, han har forladt området 9. juli uden sine ejendele. I stedet har han givet lyd fra sig via offentlig kommunikation.

En 27-årig er sporløst forsvundet fra en uofficiel festival i udkanten af Bergen. Eneste spor af ham er det telt, han sov i.

Det oplyser norsk politi i en pressemeddelelse ifølge Dagbladet.

Den uofficielle festival, The Western Edge / Westland, foregår i et landligt område med mange skove og meget terræn.

Og eftersøgningen er i gang i hele området:

»Civilforsvaret kommer for at yde assistance, og en redningshelikopter vil blive sat ind på et senere tidspunkt,« siger Tom Øyvind Johannessen, indsatsleder i Vest-politikreds, til Dagbladet.

Derudover bistår Røde Kors, Norske Folkehjelp og Norske Redningshunde eftersøgningen.

Manden er tysk statsborger, men har boet i Norge i mange år.

I hans telt har man fundet både pung og mobiltelefon.

Politiet har dog ikke mistanke om, at der har foregået noget kriminelt.

I stedet er teorien, at han kan have taget stoffer og 'endt i en tilstand, hvor han kan være faret vild eller på anden måde være kommet til skade', oplyser politiet.

De pårørende er orienteret om eftersøgningen.