Engelsk politi sætter nu navn og ansigt på den 27-årige kvinde, der tilsyneladende faldt ud af en varevogn onsdag.

Samtidig deler de også den triste nyhed, at kvinden er afgået ved døden som følge af sine kvæstelser.

En mand er anholdt i sagen.

Det skriver Sky News.

Ifølge mediet er den 27-årige Leah Senior faldet ud af en hvid varevogn onsdag.

Varevognen skal have været i bevægelse, da ulykken skete. Historien melder intet om farten.

Politiet mener, at ulykken udspandt på et tidspunkt mellem 20:20 og 20:40 onsdag i et område, der ikke umiddelbart er tæt befolket.

Men de nærmere detaljer står stadig hen i det uvisse, og derfor beder politiet i West Yorkshire også offentligheden om hjælp til at få klarlagt forløbet.

Den 25-årige mand, som politiet anholdte i forbindelse med ulykken skal ifølge mediet være blevet sigtet for farlig og for narkokørsel.