Han er 27 år. Han arbejder som model, og nå ja, så er han milliardær – og den rigeste person i Norge.

Navnet er Gustav Magnar Witzøe, og han har helt præcist en formue på 20.915.323.825 norske kroner, hvilket svarer til cirka 14,7 danske milliarder.

Det viser de åbne skattelister i Norge, hvor de seneste for 2019 netop er blevet offentliggjort. Ifølge E24.no.

Gustav Magnar Witzø er arving til laksegiganten Salmar, men igennem de seneste mange år har faren, Gustav Witzøe, stille og roligt kanaliseret mange af pengene videre til sønnen.

Den stenrige unge mand lever dog ikke et liv med jakkesæt og direktørkontor. Han driver en Instagram-profil, får løbende nye tatoveringer og arbejder altså som model, selv om han også figurerer i det øverste lag af listen over verdens rigeste personer under 30 år.

Og endnu er det slet ikke sikkert, at han vil sætte sig i spidsen for Salmar-koncernen

»Man kan ikke bare gøre det, fordi man har ret til det. Eller, det kan man jo, men det ville være ekstremt arrogant,« har han tidligere sagt.

Også i 2016 var Gustav Magnar Witzøe den rigeste person i Norge, men en omorganisering af Salmar-koncernen gjorde, at formuen dykkede en smule.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Gustav Magnar Witzøe (@guswitzoe)

Nu er laksemilliardæren tilbage på toppen, hvilket blandt andet er sket med en indtægt på omkring 128 millioner i 2091. Han har overtaget førstepladsen fra 62-årige Kjell Inge Røkke, der ifølge skattelisterne har en formue på 19.417.641.045 norske kroner, cirka 13,6 danske milliarder (i 2019).

Til sammenligning er Bestseller-Anders Holch-Povlsen den mest formuende person i Danmark med en formue på 53,18 milliarder kroner.