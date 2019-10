Der er ikke set noget lignende i meget lang tid. Så nemt kan situationen i Californien beskrives i disse dage.

Ildebrandene i den amerikanske stat er nu så slemme, at man ligefrem kalder situationen for ‘ekstrem’.

I skrivende stund er tre enorme brande i gang over store dele af Californien.

Det gælder Kincade-branden, som sker oppe ved San Francisco, og så er der de to mere alvorlige - Tick-branden samt Getty-branden - omkring Los Angeles.

Det er på grund af kraftige vinde, at brandene er umulige at kontrollere, og det betyder, at den nationale vejrtjeneste udsender en speciel advarsel.

Normalt udsender man nemlig en ‘red flag warning’ (rødt flag-advarsel, red.), men denne gang har de valgt at sætte ordet ‘ekstrem’ foran advarslen.

Tom Fisher, der er ansvarlig hos den nationale vejrtjeneste, forklarer, at man ikke bare har opfundet en ny type advarsel.

»Beboere i højrisiko-områder skal være klar til at blive evakueret, hvis redningsfolk siger det,« forklarer han ifølge CNN.

Ildebrandene i Californien er ekstreme og mange borgere er udsat for fare. Foto: ETIENNE LAURENT Vis mere Ildebrandene i Californien er ekstreme og mange borgere er udsat for fare. Foto: ETIENNE LAURENT

»Det var bare super vigtigt, at vi fik borgernes opmærksomhed. Det er den fjerde brand-episode, vi har haft, og det har været en meget lang og tør periode. Og der er ingen regn i sigte,« siger Tom Fisher.

Mere end 26 millioner borgere er røget under de såkaldte ‘red flag warnings’. Det gælder primært personer i Californien, men også staten Arizona er i risikozonen.

Vinden er oppe omkring 30 sekundmeter, hvilket svarer til en stærk storm i Danmark. Det betyder, at ilden spreder sig utrolig hurtigt.

De fleste øjne er rettet mod Getty-branden, der startede mandag.

Den er på den vestlige side af Los Angeles, og omkring 20.000 mennesker er blevet evakueret. Tirsdag forventede man ikke, at de ville komme tilbage til deres hjem inden for de næste 24 timer.

En af de personer, som blev evakueret, var basketball-stjernen LeBron James.

Los Angeles Times skriver, at man ikke har set noget lignende siden en lignende brand i oktober 2007. Det er specielt på grund af vejret.

»Det bliver så tørt. Virkelig, virkelig tør luft kommer ind. Det kommer til at føles som om, at din hud begynder at revne på grund af tørheden,« siger meteorologen Joe Sirard.

Ildebrandene i Californien er ekstreme og mange borgere er udsat for fare. Foto: ETIENNE LAURENT Vis mere Ildebrandene i Californien er ekstreme og mange borgere er udsat for fare. Foto: ETIENNE LAURENT

De føromtalte ‘red flag warnings’ skal fungere som en alarmklokke for borgerne i området, men man har altså valgt at placere ordet ‘ekstrem’ foran for at pointere farligheden ved denne brand.

To gange før har den nationale vejrtjeneste brugt specielle ord for at tiltrække ekstra opmærksomhed.

Tilbage i 1999 udsendte de en tornado ‘emergency’ i staten Oklahoma. Den tornado endte med at dræbe 36 personer.

I 2005 brugte man ‘uninhabitable’ (ubeboelig, red.) før orkankatastrofen Katrina, der endte med at dræbe mere end 3600 borgere.