Zozibini Tunzi blev tidligere i år kåret som Miss South Africa. Nu kan hun også kalde sig Miss Universe.

Den 26-årige model og skønhedsdronning Zozibini Tunzi fra Sydafrika er kåret til Miss Universe 2019.

Hun er den tredje kvinde fra Sydafrika til at vinde titlen og den første sorte kvinde til at vinde siden 2011, hvor Leila Lopes fra Angola løb med sejren.

Zozibini Tunzi vandt foran de to andre finalister fra henholdsvis Puerto Rico og Mexico i et prangende show, som den amerikanske tv-personlighed Steve Harley var vært for.

I sin afsluttende tale fortalte Zozibini Tunzi, at hun gerne vil hjælpe unge kvinder til at føle sig selvsikre.

- Jeg voksede op i en verden, hvor kvinder, der ligner mig - med min hud og mit hår - aldrig blev betragtet som smukke, sagde hun ifølge nyhedsbureauet AFP.

- Det må stoppe i dag.

Tunzi vandt foran flere end 90 andre deltagere fra hele verden i den 68. udgave af Miss Universe, der i år blev holdt i Tyler Perry Studios i Atlanta, USA.

Zozibini Tunzi blev tidligere på året kåret til Miss Sydafrika 2019.

Den danske deltager, 23-årige Miss Danmark Katja Stokholm, nåede ikke langt i Miss Universe-konkurrencen, der blev holdt natten til mandag dansk tid.

Hun klarede således ikke cuttet til top 20.

De to favoritter forud for showet, Miss Thailand og Miss Filippinerne, nåede ikke i top 10.

Deltagere til Miss Universe bliver nomineret fra lokale organisationer i lande, der ønsker at deltage.

Konkurrencen bliver afholdt over to uger, hvor deltagerne bliver udskilt, indtil et hold på 20 er klar til en egentlig finale.

Miss Universes slogan er "Confidently Beautiful" (selvsikker skønhed, red.).

Selv om hun ikke nåede finalen, fik Miss Myanmar, hvis navn er Swe Zin Htet, stor opmærksomhed i sidste uge, da hun stod frem som den første homoseksuelle deltager i konkurrencen.

- Jeg har en platform, der gør, at hvis jeg fortæller, at jeg er lesbisk, vil det have en stor indflydelse på LGBTQ-samfundet hjemme i Burma, fortalte hun til magasinet People.

Swe Zin Htet bruger det historiske navn for det land, der i dag hedder Myanmar.

Homoseksualitet er forbudt i Myanmar og kan straffes med fængsel på livstid.

I 2018 deltog den første transkønnede person i Miss Universe i form af Angela Ponce fra Spanien.

/ritzau/