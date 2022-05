Hvor langt ville du gå for 50.000 kroner?

26-årige Jake Eberts indvilgede i, for det beløb, at drikke en uklar væske, som han vidste indeholdt den diarré-producerende shigella-bakterie. Det skriver Insider.

Han vidste derfor også, at bakterien ville give ham et ulideligt tilfælde af dysenteri, der er en smitsom sygdom, der medfører alvorlig diarré og tarminfektion.

Formålet var at hjælpe videnskabsfolk på University of Maryland-forskningen med at finde en vaccine mod sygdommen.

Annnnd infected!! Here's a delightfully unflattering selfie while taking the buffer solution 2 minutes before the actual shigella solution. Both tasted like saline. Didn't try to do a video for the latter solution because I was not trying to drop biohazard juice on the floor pic.twitter.com/dMWmWAQQhI — Jake Eberts (@wokeglobaltimes) April 6, 2022

Der er nemlig ingen godkendt vaccine mod bakterierne, som er den næstførende årsag til diarrédød på verdensplan.

Forskere ved Institut Pasteur i Frankrig har dog arbejdet på at udvikle en vaccine mod shigella i flere år. Det blev oprindeligt testet i Israel, og bliver nu afprøvet på raske voksne i Maryland – herunder Jake Eberts.

Det var et 11-dages indlæggelsesvaccineforsøg ved University of Maryland, hvor Eberts sammen med ​​15 raske voksne deltagere, fik et shot shigella-bakterie. Nogle af dem var vaccinerede, andre var ikke.

Selvom Eberts sagde, at det efterfølgende var »de værste otte timer i mit liv«, sagde han også, at han ville gøre det hele igen.

Dog med den betingelse, at han ville blive betalt igen og vidste, at forskningen blev udført for en god sag.

Dr. Wilbur Chen, som leder forsøget ved University of Maryland, håber på 70 % beskyttelse. Hvis vaccinen ikke demonstrerer mindst 50 % beskyttelse mod alvorlig sygdom i hans forsøg, så tror han ikke på vaccinen.

Folk over hele verden får shigella på samme måde som Eberts gjorde. Nemlig ved at få bakterierne i munden.

Ofte bliver mennesker udsat for bakterien ved at drikke forurenet vand, spise mad, der er tilberedt eller håndteret af en person med snavsede hænder, eller ved at komme i direkte kontakt med en smittet persons afføring.