En mand på den britiske ø Isle of Man risikerer bøde og fængsel for ikke at isolere sig tilstrækkeligt.

En 26-årig mand er blevet anholdt på Isle of Man for ikke at overholde reglerne for selvisolation i forbindelse med coronavirusudbruddet.

Det oplyser politiet på Isle of Man.

Ifølge britiske BBC er der tale om en 26-årig mand.

- Vi har en mand i politiets varetægt. Han har ikke overholdt de nye regler, der pålægger ham at gå i selvisolation, lyder det i en udtalelse fra politikorpset på Isle of Man, skriver nyhedsbureauet AFP.

Isle of Man hører til Storbritannien, men er selvstyrende. Øen ligger i Det Irske Hav mellem Nordirland og det nordlige England.

Der er blevet indført strenge karantæneregler på øen.

Den 26-årige menes at være den første, der bliver anholdt, efter at reglerne trådte i kraft natten til onsdag. Det skriver BBC. Han risikerer en bøde på 10.000 pund - cirka 80.000 kroner - og op til tre måneders fængsel.

Alle, der ankommer til øen, kræves at gå i isolation i 14 dage - også selv om de ikke viser symptomer på at være smittet.

Den 26-årige mand blev anholdt torsdag og ventes at skulle i retten fredag. Det skriver den britiske avis The Guardian.

Isle of Man har fredag samtidig bekræftet sit første tilfælde af coronasmitte. I alt er 52 personer blevet testet for virusset på øen.

I hele Storbritannien er omkring 3300 personer blevet bekræftet smittet med coronavirus. 145 personer har mistet livet som følge af smitte.

Den britiske premierminister, Boris Johnson, meddelte onsdag, at alle landets skoler ville lukke fra fredag på ubestemt tid. En lang række europæiske lande - herunder Danmark - har også lukket deres skoler.

På verdensplan er knap 250.000 personer blevet bekræftet smittet med coronavirus. Godt 10.000 personer har mistet livet som følge af smitte.

Det viser tal fredag eftermiddag fra det amerikanske Johns Hopkins University, der følger udbruddet af coronavirus tæt.

/ritzau/