Serverhaller skal udbygges, og svenskere skal oplæres i AI som følge af nye Microsoft-investeringer.

It-selskabet Microsoft investerer 3,2 milliarder dollar i en satsning på kunstig intelligens i Sverige.

Investeringen er blevet præsenteret mandag morgen på et pressemøde med deltagelse af blandt andre Sveriges statsminister, Ulf Kristersson.

Både i Tyskland, Japan og Frankrig har der været lignende investeringer.

Næsten 250.000 svenskere skal have uddannelse i brug af teknologien, lyder det.

Microsoft-bestyrelsesformand Brad Smith kalder investeringen, som svarer til omkring 22 milliarder danske kroner, "historisk".

- Den afspejler, hvor vigtig, vi tror, at AI kommer til at blive i Sverige, siger Brad Smith.

Pengene skal blandt andet gå til at udbygge eksisterende serverhaller i Sandviken, Gävle og Staffanstorp.

De skal udstyres med 20.000 avancerede grafikprocessorer.

Derudover skal 250.000 personer have styrket deres kompetencer i kunstig intelligens.

Det skal efter planen ske over en treårig periode, skriver mediet Dagens Nyheter.

Uddannelsesindsatsen skal ledes af et råd, som oprettes i samarbejde med universiteter og svenske beskæftigelsesmyndigheder.

Der skal blandt andet ske efteruddannelse af personer i virksomheder. Også erhvervsuddannelser og tekniske uddannelser involveres.

Sveriges statsminister, Ulf Kristersson, mener, at der er tale om en vigtig investering for Sverige.

- Selv om Microsoft allerede befinder sig i Sverige, er det her et nyt niveau af engagement, som vi sætter stor pris på, siger han.

De store serverhaller, som er afgørende for den kunstige intelligens, sluger store mængder energi.

For fire år siden satte Microsoft et mål om at blive kuldioxidnegativ i 2030.

Men siden er der for alvor kommet skub i den kunstige intelligens, og selskabets udledninger er steget med 30 procent, ifølge en rapport som Microsoft selv har udarbejdet.

/ritzau/TT