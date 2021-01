Ryan McCarthy fra USAs forsvarsministerium siger, at mindst 25 personer sigtes for terrorisme efter angrebet på Kongressen onsdag.

Det skriver Reuters.

Søndag afslørede en ny video, at stormløbet mod Kongressen i Washington D.C. var langt mere voldsomt, end mange tidligere havde troet. Videoen kan ses herover.

»Det uhyggelige i den her nye vinkel, man ser, er, hvor mange demonstranter, der er, hvor vrede og voldsomme de er – men også hvor relativt lidt politi og sikkerhedspersonale, der er,« siger B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg, om videoen.

Ifølge en guvernør fik begivenhederne lov til at eskalere, fordi Nationalgarden blev tilbageholdt.

En manglende godkendelse betød, at Nationalgarden ankom halvanden time forsinket.

Det kunne Marylands guvernør Larry Hogan fortælle til CNN søndag.

»Vores garde var mobiliseret og klar,« fortæller guvernøren.

Men ifølge ham manglede de altså at få en godkendelse til at krydse grænsen ind til Washington DC.

Fem personer, deriblandt en politimand, omkom under urolighederne.

USA's afgående præsident Donald Trump beskyldes fra mange sider for at have skyld i optøjerne, idet han på sociale medier skal have opfordret til vold. Han er nu blevet bandlyst fra Twitter.

Efter i flere dage at have modsat sig det har præsident Donald Trump søndag beordret flaget på halv i Det Hvide Hus til ære for den politimand, der onsdag blev dræbt.