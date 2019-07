Massive regnskyl har dækket enorme landområder og gader med vand og fået adskillige bygninger til at kollapse.

I særligt Indien, Nepal og Bangladesh bliver monsunregnen kaldt den værste i mange år, og det vurderes, at 25 mio. mennesker lige nu er berørt af de vilde vejrforhold.

Ifølge FN har mindst 600 mennesker i de berørte sydasiatiske lande indtil videre mistet livet, og flere end en halv mio. mennesker menes at være på flugt i deres respektive hjemlande.

I det østlige Indien er tusindvis af mennesker som følge af det dårlige vejr fanget i højtliggende områder, og tirsdag blev 39 personer dræbt af lynnedslag.

Foto: BIJU BORO

Ugen før døde 33 i en lignende episode.

Det skriver AP.

Landene i Sydasien er vant til, at der som følge af regntiden - som strækker sig fra juni til september - sker omfattende ødelæggelser.

Grundet kraften, som regnen er faldet med i år, er ødelæggelsernes omfang dog alligevel kommet bag på mange.

Foto: NARENDRA SHRESTHA

Til DR siger Jenny Oskarsson, der er landechef for Folkekirkens Nødhjælp i Nepal, at mange familier har mistet alt i monsunregnen.

»I hovedstaden Katmandu er flere bygninger kollapset, landområder og gader er dækket af vand, og mange har mistet alt, hvad de ejer,« siger Jenny Oskarsson.

Flere hundrede personer er på tværs af landegrænser fortsat meldt savnet, og nye jordskred og bygningskollaps giver stadig flere meldinger om bortkomne.

Sidste år lød det officielle dødstal under monsunen i det sydlige Asien på 1.200.