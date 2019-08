Mindst fem omkomne er bjærget ud for byen Khoms - øst for Tripoli. Op mod 20 andre savnes.

Omkring 25 migranter frygtes at være druknet i Middelhavet ud for Libyen tirsdag. De havde retning mod Europa, da deres fartøj forliste.

- Fem lig er bjærget - deriblandt liget af et barn fra Marokko. Omkring 20 andre savnes stadig, oplyser Libyens flåde.

Flådens talsmand, Ayoub Kacem, siger, at der formentlig var 65 om bord på fartøjet. De fleste af dem var fra Sudan.

FN's flygtningeorgan, UNHCR, rapporterer ifølge Reuters, at mindst 40 omkom ved forliset.

Mange af de ombordværende blev reddet ud for byen Khoms, som ligger 120 kilometer øst for den libyske hovedstad, Tripoli.

- Fartøjet havde omkring 90 om bord, siger han på baggrund af vidneudsagn fra overlevende.

Libyen har længe været en stor transitrute for migranter, som overvejende kommer fra afrikanske lande syd for Sahara.

Libyen har været rystet af kampe og politisk ustabilitet siden afsættelsen af Muammar Gaddafi i 2011.

Militser loyale mod Libyens enhedsregering i Tripoli siger, at de mandag afviste et angreb fra styrker, som ledes af oprørslederen Khalifa Haftar.

Tidligt i april indledte han en offensiv mod Tripoli fra et kommandocenter i Gharyan - omkring 100 kilometer sydøst for hovedstaden. Men regeringsstyrker har siden tilføjet oprørslederen flere nederlag.

Mange migranter fra Afrika forsøger at nå til Europa via Libyen. Mange når dog at blive tilbageholdt af de libyske kystvagter, som støttes af EU. Tusindvis tilbageholdes i detentionscentre.

Disse centre er blevet kritiseret af menneskerettighedsorganisationer. De kalder forholdene for umenneskelige.

