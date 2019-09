En høj, knitrende lyd høres på linjen, da kystvagten i Los Angeles tidligt mandag morgen besvarer et nødopkald.

»Mayday, mayday, mayday! Conception... nord for Santa Cruz,« råber en mand i den anden ende af røret, men det næste han siger er endnu mere foruroligende.

Kystvagten beder om skibet Conceptions position og spørger, hvor mange der er om bord.

I stedet får kystvagten en helt anden oplysning om den akutte nødsituation på havet.

Sådan så dykkerskibet Conception ud, da redningsbådene nåede frem natten til tirsdag. 25 lig er fundet, og dødstallet kan stige yderligere. Foto: Handout .

»Jeg kan ikke trække vejret!,« lyder det fra manden ombord på skibet.

Los Angeles Times gengiver nødopkaldet fra dykkerskibet, som var brudt i brand på havet ud for øen Santa Cruz øst for Los Angeles, i sin helhed. Og det er skræmmende læsning.

Kystvagten sendte omgående flere både, skibe og redningsmandskab til undsætning. Desværre var det allerede for sent.

Skibet var forvandlet til et flammehav, da redningsmandskabet nåede frem. Og størstedelen af de 39 om bord var fanget under dækket - uden mulighed for at slippe væk.



Branden på skibet udviklede sig derfor til en tragedie. 25 lig er blevet bjærget og ni savnes fortsat tirsdag morgen dansk tid.

Det vidste kystvagten endnu ikke, da alarmopkaldet blev modtaget klokken 03:15 mandag morgen lokal tid. Men snart skulle det stå klart, hvor kritisk situationen var.

Manden, som havde slået alarm, besvarer pludselig ikke længere kystvagtens spørgsmål.

I stedet tager den knitrende lyd i baggrunden til i styrke, og kort efter fortæller en anden mandestemme, at båden er brudt i brand.

Folk omfavner hinanden på havnen i Santa Barbara tirsdag morgen, hvor det stod klart at mange var savnet efter den frygtelige bådbrand. 25 lig er nu bjærget, og dødstallet ventes at stige yderligere. Foto: MARK RALSTON

»Der er 33 om bord på båden, som er brudt i brand. De kan ikke komme ud,« siger manden.

Kystvagten spørger, om personerne på båden ikke kan komme op på dækket og slippe væk fra flammerne.

Folkene på båden bliver også spurgt, om der ikke er brandslukkere eller andet udstyr til at bekæmpe flammerne ombord.

Svaret kystvagten får, mere end antyder den katastrofe, som er ved at ske.

Der er lagt blomster og hængt et par dykkerfødder ved havnen i Santa Barbara, hvor dykkerskibet Conception, der brød i brand og sank, havde base. Foto: Mark Ralston/AFP

»Der er ingen flugtluge til nogen af de personer, som er om bord,« siger en mandestemme.

Conception havde dykkere om bord, der skulle på en tre dage lang dykkertur ved Channel Islands National Park i Stillehavet ud for Californiens kyst. De fleste af dem lå og sov i køjesenge under dækket, da branden brød ud.

Det 23 meter lange dykkerskib sank og tog derfor mange af sine passagerer med sig ned i dybet.

Kun fem var over dæk, da der blev slået alarm. De nåede at springe i vandet og blev reddet i sikkerhed.

Dykkere har bjærget 20 lig fra skibet, som lå på 18 meter dybt vand med bunden i vejret efter brandkatastrofen.

Yderligere fem lig har det hidtil været umuligt at nå frem til på grund af forholdene omkring båden.

»Vi bør alle forberede os på det værst tænkelige,« sagde kystvagt Monica Rochester ifølge AP om de ni personer, som fortsat er savnet.

Det vides endnu ikke, hvorfor dykkerbåden pludselig brød i brand.