Der er fundet 25 lig efter en bådbrand nær Los Angeles, oplyser den amerikanske kystvagt ifølge nyhedsbureauet AP.

Ni personer savnes fortsat.

Båden brød i brand natten til mandag lokal tid og sank nær Santa Cruz Island ikke langt fra Los Angeles i den sydlige del af den amerikanske delstat Californien.

Omkring 40 personer skal have været om bord på båden, da branden brød ud, oplyste sherif i Santa Barbara County Bill Brown ifølge Reuters.

Der er tale om en 23 meter lange båd ved navn "The Conception".

Båden havde dykkere om bord, der skulle på en tre dage lang dykkertur ved Channel Islands National Park i Stillehavet ud for Californiens kyst.

Mange af de ombordværende på den brændende båd har angiveligt befundet sig under dæk.

Her har de ligget i køjesenge, og kun en smal opgang har ført væk fra det nederste dæk, hvilket kan have gjort det svært for dem at komme ud.

Sådan lyder en forklaring ifølge Dave Reid, der driver en forretning med undervandskameraer og har kendskab til båden, skriver AP.

Fem besætningsmedlemmer befandt sig dog i den øverste del af båden og nåede at springe over bord, da branden brød ud.

De blev efterfølgende samlet op af et redningsskib.

Redningsarbejdet nær båden vil fortsætte til tirsdag morgen lokal tid, oplyser kystvagt Monica Rochester ifølge AP.

- Vi bør alle forberede os på det værst tænkelige, sagde Rochester ved et pressemøde.

Orlogskaptajn Matthew Kroll siger ifølge AP, at det er lykkedes at bjærge 20 af ligene, mens man endnu ikke kan nå frem til fem af dem på grund af forholdene omkring båden.

De første fire lig blev bjærget mandag morgen lokal tid, og 16 andre blev først bjærget senere på dagen.

