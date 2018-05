Mens de fleste unge kvinder på Emma Careys alder deler polerede selfies fra deres perfekte liv, deler den 25-årige australier billeder, hvor hun har tisset i bukserne.

For fem år siden var Emma Carey ude for en frygtelig faldskærmsulykke i Schweiz, da hun sprang tandem-spring sammen med en instruktør. Undervejs viklede faldskærmens snor sig omkring halsen på instruktøren, som besvimede, og uerfarne Emma Carey måtte nu kæmpe for at overleve det uundgåelige fald fra himlen.

På mirakuløs vis overlevede de begge faldet, men den unge kvinde landede på maven og brækkede både ryg, bækken og kæbe samt smadrede alle sine tænder. Hendes rygmarv var så skadet, at lægerne ikke mente, hun ville komme til at gå igen.

Men det gjorde hun.

Til gengæld bliver Emma Carey nemt træt, ligesom hun lider af inkontinens og har svært ved at holde på afføringen. Derfor bruger hun kateter. Men det eliminerer ikke problemerne for den unge kvinde, der dagligt oplever at tisse i bukserne.

»Jeg kan ikke gå en dag uden at have et uheld. Hvis jeg tager ud, sker det med garanti,« siger hun til news.com.au.

You might think this is just your average mirror selfie but if you take a closer look you’ll realise it’s even cuter because I’m covered in pee . This is what I look like every. single. day. Multiple times a day. I think because I can walk, people tend to think that I have completely recovered from my spinal cord injury but the truth is I still have many lasting effects, one of them being that I am completely incontinent with both my bladder and bowels. A lot of people with spinal cord injurys can manage their continence super well to the point where they don’t have any accidents (which is bloody amazing) but my injury is a bit unique because my bladder can only hold 100mls before it leaks. That’s less than half a cup of liquid, so as you can probably imagine this means I am peeing myself literally non-stop. At first I was SO embarrassed by this and it made me not want to leave the house because I was so worried what people would think. I wouldn’t tell anyone why I had to be near a toilet at all times. I would hide my catheters and pads in a bag and not let anyone see them. I was nervous to let people into my life because I thought they would think I was weird. Now it’s four years later and every single person I know, knows about my accidents. I tell people I pee myself generally within 10 minutes of meeting them. I never carry a bag and I leave my catheters and pads in plain sight on restaurant tables. And now I’m posting a picture of my pee covered pants to nearly 100,000 people without a second thought. The point of this isn’t for sympathy or for praise, it’s to show you that it is completely and entirely possible to not give a single sh*t about the things that people expect you to care about. Just because we have grown up to believe that certain things are taboo or shouldn’t be spoken about, doesn’t mean that they are. Just because people think you should feel embarrassed about something, doesn’t mean you need to. Just because people might judge you on a certain thing, doesn’t mean you need to care. How you feel about certain situations is entirely up to you. If you own your life and all your flaws, they will never be able to own you. Et opslag delt af EMMA CAREY (@em_carey) den 12. Nov, 2017 kl. 3.43 PST

Trods adskillige operationer, infektioner, genoptræning og indlæggelser ser den unge australier lyst på tilværelsen. I begyndelsen havde hun dog svært ved at acceptere den ufrivillige vandladning og afføring og havde ikke lyst til at gå udenfor en dør.

»Men en dag tænkte jeg bare: 'Det her stinker, men jeg har overlevet noget, man ikke burde overleve, så jeg skal ud og nyde hver eneste del af verden. Jeg skal ikke bure mig inde. Jeg skal ud og leve livet. Hvis jeg bliver flov, hver eneste gang, jeg har et uheld, vil jeg være trist resten af livet, så jeg må bare ændre måden, jeg ser på tingene på,« siger hun.

This is hands down my favourite photo ever… A week after my accident, high on drugs, chucking a peace sign, hadn’t even realised I couldn’t pee yet, thinking I’ll fly home in a week and life will go back to normal. Yeah nah sorry darl, in reality I couldn’t sit up so passed out and vomited right after this was taken, then didn’t get to go home for 4 months. Ahhh to be young and naive If this doesn’t make your day then sorry I don’t think anything will. Buuuut let’s do Make Someones Monday! Insta stalk the person in the comment above you and leave a compliment for them in the comments here. Ready, go! Et opslag delt af EMMA CAREY (@em_carey) den 5. Feb, 2018 kl. 1.20 PST

Derfor har hun valgt at tale åbent om sine udfordringer med vennerne, og på Instagram deler hun billeder af sine gennemvædede bukser med sine 118.000 følgere for at nedbryde tabuet. Og hun har siden hørt fra bl.a. en ung, døv pige, der var flov over sine høreapparater, men som efter at have læst om Emma Careys nu har accepteret, at hun må have synlig hjælp til at høre.

»Det gjorde mig så glad. Hvorfor skal vi skamme os over de medicinske ting, der giver os mulighed for at leve et normalt liv?«, spørger Emma Carey.