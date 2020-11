Emilie Nereng var ikke sikker på, at hun turde vise billedet frem.

»Jeg var så bange for, at det skulle blive misforstået,« siger hun.

Men efter at have spurgt sine veninder til råds, valgte den 25-årige, norske influencer alligevel at dele billedet med offentligheden. Det fortæller hun til 'God kveld Norge' på norsk TV 2.

På Instagram kan man derfor se Emilie Nereng sidde med ryggen til kameraet. Med bar overkrop. Hvor hun for første gang viser de små røde knopper i ansigtet og på skulderen til sine 115.000 følgere.

»Ræk hånden op, hvis du synes, at der er for få bumser på Instagram,« som hun skriver til billedet. Se opslaget nederst i artiklen

Den unge influencer fortæller videre, at hun ikke turde tjekke det sociale medie i de første 20 minutter af frygt for reaktionerne.

»Jeg er ikke så komfortabel med at dele letpåklædte billeder af mig selv, og jeg vil ikke have, at folk skulle tro, at det bare var en undskyldning for netop at lægge den slags billeder ud,« som Emilie Nereng fortæller.

Hun havde dog ikke behøvet at være nervøs. Billedet blev omfavnet af brugerne, og mere end 23.000 har givet et like. Siden har hun behandlet emnet op i sin podcast 'Foodie', hvor hun taler med en hudlæge om at have bumser.

Nu er hun glad for at have taget emnet op, selv om hun normalt næsten udelukkende deler madrelateret indhold.

»Der er knyttet meget skam til det, og derfor er det så meget vigtigere at tale om det. Jeg er i en position, hvor jeg når ud til mange, så jeg ville vise, at jeg også har problemer,« siger hun til 'God kveld Norge'.

Selv har hun prøvet at få »den mest voldsomme kur, der findes« for at komme hudproblemerne til livs. Men hun håber egentlig også på, at det i fremtiden kan være lidt mindre tabubelagt at have hudproblemer.

»Jeg tager mig selv i ikke at ville lægge billeder ud af mig selv, når jeg har mine værste udbrud. Det betyder, at alt bliver lidt poleret. Derfor valgte jeg at dele mine tanker om bumserne, for vi taler for lidt om det,« siger Emilie Nereng.

Her kan du se Emilie Nerengs opslag fra Instagram: