En britisk turist blev tirsdag fundet død i en pool i en villa ejet af Virgin-milliardæren Richard Bransons søster.

Den 25-årige Oliver Wissenbach blev fundet af to husholderske ved villaen i Menorca i Spanien.

Villaen tilhører Lindy Branson, der er kunstner og søster til verdens 236. rigeste mand. Hun er dybt berørt af dødsfaldet, fortæller hun til mediet.

»Som du nok kan forestille dig, er vi enormt berørte af denne tragiske nyhed. Vores tanker og medfølelse går til familien.«

Lindy Branson lejer ofte den hvide luksusvilla, som går under navnet Gloria, ud til gæster.

Oliver Wissenbach var netop gæst i villaen sammen med sin familie fra Coventry.

Han og familien havde aftenen forinden været ude og overvære et større fyrværkerishow.

Foto: DANIEL LEAL-OLIVAS

Hvad, der er sket herfra og frem til hans lig blev fundet tidligt næste morgen. er uvist.

Politiet arbejder dog ud fra den teori, at den unge mand formentligt har fået det dårligt, mens han har svømmet rundt i poolen.

Han var nemlig iført dykkerbriller, da han blev fundet.

Politiets efterforskning er dog endnu ikke afsluttet, og det er derfor for tidligt at sige, hvad der hændte den 25-årige mand.