11. januar døde den kun 25-årige brite Órla Baxendale efter en allergisk reaktion.

BBC fortæller, at hun var i Connecticut i USA med sin dansetrup og samme aften skulle danse hovedrollen i deres opsætning af 'Alice i Eventyrland'.

Men så langt nåede hun ikke. For da hun spiste en småkage, som hun havde købt fra dagligvareforretningen Stew Leonard's, gik hun i anafylaktisk shock. Hun havde en EpiPen på sig, som blev brugt, men hendes liv stod ikke til at redde.

Nu er det kommet frem, hvorfor småkagen vidste sig at være dødelig. Den indeholdt spor af jordnødder, hvilket ikke var deklareret på indpakningen.

Familien til den unge danser, som flyttede til New York i 2018 for at forfølge en karriere inden for netop dette, fortæller, at hun altid var meget påpasselig med sin allergi og aldrig forlod huset ude sin EpiPen.

Stew Leonard's har ikke blot én, men to gange tilbagekaldt småkagerne og oplyst, at der nåede at blive solgt omkring 500 pakker.

De mener også, at fejlen bag den forkerte varedeklaration skal findes hos producenten, Cookies United.

Stew Leonard's præsident og ceo, Stew Leonard Jr., siger, at Cookies United har ændret ingrediensen i småkagerne fra sojanødder til jordnødder uden at gøre opmærksom på det.

Den udlægning er Cookies United dog langt fra enig i. Selskabet siger, at man allerede tilbage i juli gjorde opmærksom på ændringen i opskriften.

Videre siger de at alle produkter, de har sendt, var varedeklareret korrekt. De mener, at Stew Leonard's selv har ompakket småkagerne med en forkert indpakning.

Indtil videre har familien ikke valgt at sagsøge hverken den ene eller anden virksomhed.

»Vi kommer aldrig over smerten over, at hun blev taget fra os så tidligt, men vi vil gerne sige, at vi er så stolte over at kunne kalde hende vores datter og søster, og over at have haft det privilegium at dele 25 år med hende,« siger de i en erklæring ifølge Sky News.