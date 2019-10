En mand fra Nordirland er tiltalt for 39 tilfælde af uagtsomt manddrab, efter at politi fandt lastbil med lig.

Den 25-årige nordirske chauffør Maurice Robinson er blevet tiltalt for 39 tilfælde af uagtsomt manddrab.

Det oplyser britisk politi lørdag.

Manden sad bag rattet i en lastbil, der blev stoppet onsdag. I lastbilen befandt sig 39 personer, der var omkommet.

Maurice Robinson er desuden tiltalt for at ville smugle mennesker, for at hjælpe til med ulovlig immigration og for hvidvask, oplyser politiet.

Han vil mandag blive præsenteret for tiltalen i retten.

/ritzau/