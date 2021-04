Da Mackenzie Yocum ramte en svær tid i sit forhold med sin forlovede, gik hun ikke til en veninde, sine forældre eller søskende.

I stedet fandt hun en grædende skulder hos sin forlovedes far. Og herfra tog det ene det andet. Snart efter var hun blevet mor til sit første barn med faren, 61-årige Jeff Scholl, skriver Daily Mail.

Det kan lyde som en røverhistorie, men den er god nok.

Mackenzie Yocum og sin daværende forlovede havde ellers været sammen i mange år. De troede, at de skulle opleve livets faser sammen. Og de nåede da også at blive forlovede.

Men lige før målstregen begyndte det at krakelere. Og mens de måtte kæmpe for forholdet, søgte hun til sin forlovedes far, der stod i samme situation. Han var også ved at gå fra sin egen kone.

Det mundede ud i en seks måneders lang og hemmelig affære.

Yocum Mackenzie indrømmer, at hun længe havde haft et godt øje til den 36 år ældre Jeff Scholl.

Men hun fortæller også, at hun fortryder, at hun længe holdt sine følelser for Jeff hemmelige. Dem fik hun længe før, at de indledte deres forhold, og længe før, at hun gik fra sin daværende forlovede.

Tre år senere står forholdet stadig, men det har haft sin pris. Jeff Scholl har ingen kontakt til hverken sin søn, nogen af hans andre børn eller sin daværende kone mere.

Mackenzie har også mistet kontakten til flere af sine nære relationer, og hun står nu frem, fordi hun ønsker at sige undskyld, til dem hun har såret.

Jeff Scholl begræder ligeledes forløbet:

»Det er virkelig smertefuldt, at jeg ikke længere har et forhold til min søn. Jeg håber, at det ændrer sig en dag, og jeg ønsker virkelig, at han ved, at jeg er ked af det.«

Han oplyser, at sønnen i dag er i et nyt forhold, og at han derfor tror på, at de kan genopbygge forholdet igen.

Trods brudte familiebånd beskriver de i dag deres forhold som sundt. Sidste år fik de drengen Wyatt. Og aldersforskellen er heller ikke noget, der tynger dem:

»Vi har et normalt forhold, og aldersforskellen går os ikke på. Vi ønsker at blive gift, men vi venter på det rette tidspunkt.«