OECD har fremlagt et forslag, der kan bane vej for en digital skat, der kan rettes mod it-giganter som Google.

Mindre end 24 timer efter at Margrethe Vestager lovede snart at tage sagen i egen hånd og præsentere en digital skat, kommer svaret, som har været ventet af alle, som ønsker, at de store it-giganter betaler mere i skat.

OECD, som er Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling, har onsdag præsenteret et forslag.

Det lægger op til en ændring af reglerne for beskatning af virksomheder, der har aktiviteter og indtjening på tværs af grænser.

Flere end 130 lande har i år tilkendegivet, at de ønsker en ændring af skattesystemet. Det forslag skal komme fra OECD. G20-landenes finansministre skal drøfte forslaget på et møde i USA i næste uge.

I Frankrig, som i EU har ført an i forsøg på at få en digital skat på tech-giganter, er man godt tilfreds med, at der sker noget.

- Den vigtige opgave nu er at finde en konsensus og et kompromis mellem alle medlemmer af OECD fra begyndelsen af 2020, siger den franske finansminister, Bruno Le Maire, før et EU-møde i Luxembourg.

EU-landene har ikke været i stand til at blive enige om en digital skat.

Danmark var under den tidligere danske regering med Venstre, Konservative og Liberal Alliance et af de lande, der blokerede en aftale, der kræver enstemmighed.

Argumentet lød, at det kunne blive dyrt for danske virksomheder, da USA ville - lød det - gøre hævn, hvis man med en ny skattemetode, hvor man beskatter omsætning, rammer store virksomheder i USA.

Den socialdemokratiske regering derimod har sagt, at den ønsker en digital skat.

Under en høring til posten som ledende næstformand i EU-Kommissionen efterlyste Margrethe Vestager tirsdag en digital skat.

Hun sagde, hun vil tage EU-initiativ allerede i slutningen af 2020, hvis ikke OECD inden da finder frem til en løsning.

EU-landene er enige i, at det bedste vil være, hvis man kan få en global løsning gennem OECD. Men nogle EU-lande - heriblandt Frankrig - har valgt at gå enegang.

/ritzau/