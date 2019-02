Helt som ventet er udenrigsministrene i EU blevet enige om at stramme skruen over for Rusland.

Der er nu enighed blandt EU's udenrigsministre om yderligere sanktioner mod Rusland for landets ageren i Ukraine.

Det fortæller udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) efter et møde med sine kolleger i Bruxelles mandag.

- Det er et markant signal, at vi igen bliver enige. Det troede jeg ellers ville være utroligt vanskeligt. Det er en måde at prøve at forebygge en yderligere eskalering i den forkerte retning, siger ministeren.

Sanktionerne forventes at ramme otte personer, som har været involveret i, at 24 ukrainske sømænd siden slutningen af november har været tilbageholdt i Rusland.

De otte personer kommer nu på sanktionslisten. Det medfører eksempelvis, at myndighederne kan fastfryse deres aktiver.

Anders Samuelsen vil dog ikke gå i detaljer med, hvordan sanktionerne kommer til at se ud.

- Der er en politisk enighed om det, og så er der en teknisk procedure. Hvordan det konkret kommer til at se ud, vil jeg ikke ud med på nuværende tidspunkt.

- Men der har været forlydender om, at et antal personer kommer på listen. Det er jeg meget tilfreds med, lyder det fra ministeren.

Skibene og deres besætning blev angrebet, da de var på vej mod Det Azovske Hav via Kertjstrædet ved halvøen Krim, som Rusland har annekteret.

Rusland mener, at ukrainerne ulovligt har sejlet ind i russisk territorialt farvand. Det afviser Ukraine.

Episoden med fartøjerne fandt sted, samtidig med at konflikten mellem de to lande er blevet optrappet. Konflikten begyndte med Ruslands annektering af Krim.

EU har i et par måneder forsøgt at få de 24 ukrainske sømænd løsladt.

Den 29. december afviste russerne imidlertid et krav fra den tyske forbundskansler, Angela Merkel, og Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, om at løslade sømændene.

/ritzau/