Tyrkiet har idømt 24 personer livsvarigt fængsel i et retsopgør efter kupforsøget i 2016, skriver det statslige nyhedsbureau Anadolu.

Dommene er afsagt i en de største retssager om det mislykkede forsøg på at vælte præsident Recep Tayyip Erdogan, rapporterer statslige medier i Ankara.

- 17 af de 24 dømte fik hver 141 livstidsdomme for at være skyld i 139 menneskers død og for at have brudt forfatningen og for at forsøge at dræbe præsidenten, skriver Anadolu.

Sådanne straffe indebærer afsoning i fængsler, der er dårligere og mere primitive end de normale.

/ritzau/AP