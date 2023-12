Mindst 15 mennesker blev dræbt, da en 24-årig mand torsdag gik amok med et gevær i Tjekkiet.

Gerningsmanden, som politiet kalder David K., skal have skudt mindst 14 mennesker på Karlsuniversitetet i Prag samt sin egen far, skriver flere medier inklusive The New York Times.

24 mennesker blev såret under angrebet, og for fleres vedkommende er skaderne alvorlige.

Gerningsmanden afsluttede skudepisoden i det centrale Prag med at tage sit eget liv. Hans første offer var hans far, som han ifølge tjekkisk politi dræbte i familiens hjem i en by uden for Prag.

Myndighederne vurderer ikke, at gerningsmandens handlinger var forbundet til international terror.

Man har undersøgt, om gerningsmanden er den samme navngivne person, som for nylig har skrevet flere beskeder på den krypterede tjeneste Telegram om skoleskyderi og vold - men hvis identitet fortsat er ukendt.

I beskederne lød det blandt andet, at to masseskyderier i Rusland har været en inspiration for forfatteren.

»Jeg var meget inspireret af Alina,« lød det i en besked 10. december tre dage efter, at en 14-årige pige ved navn Alina Afanaskina skød to af sine klassekammerater med et gevær.

Men, fortsatte den endnu ukendte forfatter: »Hun dræbte ikke nok. Det vil jeg prøve at rette op på.«

En anden besked på tjenesten lød ifølge The New York Times: »Dette bliver min dagbog, mens jeg bevæger mig mod skoleskyderi.«

Det er uklart, om gerningsmanden har forfattet beskederne. Det er blevet bemærket, at forfatteren til beskederne beherskede russisk på højt niveau og endda brugte russisk slang. Gerningsmanden er imidlertid tjekkiskfødt.

I løbet af torsdagen har der på sociale medier floreret dramatiske videoer og billeder af mennesker, der løber panisk væk fra universitetet, gemme sig i barrikaderede klasselokaler eller springer ud fra en bygningsafsats.

Tjekkiets præsident, Petr Pavel, har på X erklæret sig »chokeret« over hændelsen, og verden over har ledere – inklusive Danmarks statsminister, Mette Frederiksen (S) – udtrykt sympati for de pårørende til ofrene for skyderiet.

Gerningsmanden studerede selv verdenshistorie på Karlsuniversitetet.

Tjekkisk politi har under et pressemøde ifølge BBC sagt, at man undersøger, hvor vidt gerningsmanden også er ansvarlig for at drabene på en mand og hans spædbarn i en skov i nærheden af Prag i sidste uge.

Gerningsmanden skal have haft en stor samling af våben og ammunition til at ligge på universitetet, og politiet har rost betjente for at handle hurtigt, så der ikke kom flere ofre.

Skyderiet er blevet kaldt det blodigste i Tjekkiets nyere historie. Sidste gang, et skyderi fandt sted, var i 2019 på et hospital, hvor en mand dræbte fire mænd og to kvinder, før han skød sig selv. I 2015 åbnede en mand ild og dræbte otte mennesker på en restaurant.