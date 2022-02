En 24-årig mand fra New Jersey har fredag mistet livet efter en optagelsesprøve til den amerikanske specialenhed Navy Seals.

Det skriver flere udenlandske medier, heriblandt Daily Mail og CNN.

Tragedien skete i forbindelse med dette års 'Hell Week', der er en optagelsesprøve til den amerikanske flådes kommandosoldater, og som over fem dage tester udholdenhed og styrke.

Efter en af optagelsesprøvens hårde træninger, som foregik under vand, begyndte den 24-årige nemlig at få det dårligt.

Mandskab på stedet valgte derfor at tilkalde en læge, og kort tid efter han var blevet tilset, blev han bragt videre til Sharp Coronado Hospital i Coronado, Californien.

Da de var ankommet til hospitalet, stod hans liv ikke til at redde, og han døde på det californiske hospital.

Hvad dødsårsagen var er endnu uklart. Ifølge mandskabet til 'Hell Week' var den 24-årige mand ikke fysisk aktiv, da han begyndte at få det dårligt.

»Vi udtrykker vores dybeste medfølelse med sømandens familie for deres tab, og vi udviser enhver form for støtte til familien og klassekammeraterne,« sagde HW Howard III, der er chef for Naval Special Warfare Command, i en erklæring.

Det er desuden ikke første gang, at der er dødsfald i forbindelse med optagelsesprøven 'Hell Week'.

Tilbage i 2016 mistede en anden kandidat livet, da han under en øvelse blev holdt under vand, hvilket resulterede i at han tabte bevidstheden og døde.