Dagen efter et uhyggeligt knivangreb i Frankrig bliver en 24-årig mand hyldet for at bryde ind og stå ansigt til ansigt med gerningsmanden.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Den 24-årige er en katolsk pilgrimsrejsende. Han har indtil videre selv kun identificeret sig med fornavnet Henri.

I Frankrig har han fået tilnavnet "rygsæk-helten", efter at han konfronterede gerningsmanden og blandt andet kastede en rygsæk efter ham.

Den pilgrimsrejsende følte sig kaldet til at bryde ind, forklarer han.

- Alt, jeg ved, er, at jeg ikke befandt mig der ved en tilfældighed, siger Henri til den franske tv-station CNews ifølge Reuters.

- Det var helt utænkeligt ikke at gøre noget. Jeg fulgte mine instinkter og gjorde, hvad jeg kunne, for at beskytte de udsatte, lyder det.

Til CNews fortæller Henri, at manden med kniven også forsøgte at angribe ham.

- Jeg var bange for at miste mit eget liv, men jeg var først og fremmest bange for, at de andre skulle miste livet. Jeg ville sørge for, at han ikke angreb endnu flere.

Først efter at have set billederne fra overfaldet, er han kommet til at tænke over, hvor farlig situationen egentlig var.

Torsdagens knivangreb fandt sted i byen Annecy.

Fire børn mellem 22 måneder og tre år samt to pensionister blev såret i angrebet. To af børnene meldes fredag som værende i stabil, men kritisk tilstand. De fire andre ofre er uden for livsfare.

En video af angrebet, som blev optaget af et vidne og er blevet verificeret af Reuters, viser angrebsmanden springe over et hegn til en legeplads.

Han går flere gange efter et lille barn, der sidder i en barnevogn. På samme tid skubber han en kvinde, der prøver at stoppe ham, væk.

/ritzau/