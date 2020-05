Silvia Romano blev kidnappet af væbnede gerningsmænd i november 2018 i Kenya. Søndag landede hun i Italien.

En 24-årig nødhjælpsarbejder er vendt hjem til Italien, cirka halvandet år efter at hun blev kidnappet af væbnede gerningsmænd i Kenya.

Det sker, efter at hun lørdag blev løsladt.

Kvinden ved navn Silvia Romano landede søndag eftermiddag med et særfly i Ciampino-lufthavnen i den italienske hovedstad, Rom.

- Jeg var stærk, og jeg kæmpede imod, sagde 24-årige Romano til italienske aviser umiddelbart efter sin løsladelse.

Det er ikke umiddelbart kendt, hvem der stod bag kidnapningen i det østlige Afrika i november 2018. Ingen gruppe har hævdet at stå bag.

Silvia Romano blev ledsaget af maskerede mænd fra de italienske efterretningsmyndigheder, da hun søndag landede i Rom. Hun var også selv iført en ansigtsmaske for at beskytte sig mod coronavirus.

Kvinden havde i øvrigt dækket sit hår, da hun angiveligt er konverteret til islam. Det siger efterretningskilder ifølge det italienske nyhedsbureau Ansa.

- Jeg har det heldigvis godt både fysisk og mentalt. Nu vil jeg gerne tilbringe noget tid med min familie. Jeg er så glad for at være tilbage efter al den tid, siger Silvia Romano i en video på avisen Corriere della Seras hjemmeside.

Den italienske premierminister, Giuseppe Conte, var med til at tage imod hende, da hun søndag vendte hjem.

Han oplyser desuden, at den taskforce, der har arbejdet på at bringe kvinden hjem, har været i "den afgørende fase" de seneste par måneder.

- Vi er så glade for at kunne byde Silvia velkommen hjem på det her kritiske tidspunkt for landet. Staten er der altid, og vil altid være der, siger Conte.

Ifølge italienske aviser har Italiens efterretningsmyndigheder samarbejdet med de tyrkiske og somaliske modstykker for at sikre løsladelse af kvinden.

/ritzau/Reuters