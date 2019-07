Den unge russiske Instagram-stjerne Ekaterina Karaglanova blev på yderst makaber vis fundet død fredag.

På entrégulvet i hendes lejlighed i Moskva var den unge kvinde blevet stoppet ned i en kuffert. Hendes hals var skåret over, og hendes krop plettet med stiksår.

Politiet mener, at jalousi kan være motivet.

Det skriver blandt andre BBC.

Vis dette opslag på Instagram Привет, Москва! Вот и подошла к концу наша короткая, но очень весёлая поездка на Корфу. Было очень кстати на несколько деньков сбежать от проливных дождей и холода к Ионическому морю. Вообще, если честно, не люблю долгий отдых. Путешествую часто, но в каждой стране провожу не более чем 3-5 дней. Самое длительное путешествие за всю жизнь было в Израиль с семьей , когда мне было лет 14. Мы тогда ездили в гости на целый месяц, объехали всю страну. Сейчас же предпочитаю путешествовать очень часто, но коротко, учеба и работа не отпускают. Зато впечатления от таких коротких поездок остаются самые яркие Детально помню каждый свой трип, все красивые места, смешные истории. В голове ничего не смешалось, как думают многие .С каждой страной связано что-то своё Расскажите про свои самые яркие путешествия, как вы обычно любите отдыхать? #traveler#travelife#travelove#luxurytravel#travelgirl#traveltheworld#traveladdicted#traveladdict#travelblog#travelgoals#agentprovocatuer#travelpost#travelgrams#styleblogger#travelwithme#style#styles#outfit#Kati_travels#korfu#korfuisland#travelgirl#teavelgirlsgo Et opslag delt af Kati K. (@katti_loves_life) den 22. Jul, 2019 kl. 1.20 PDT

Forældrene blev urolige

24-årige Ekaterina Karaglanova havde flere end 85.000 følgere på Instagram og havde for nylig færdiggjort sine lægestudier.

Det var Ekaterinas forældre, der i sidste uge blev urolige, da de ikke kunne komme i kontakt med deres datter.

Efter flere dages tavshed kontaktede de viceværten i den bygning, hvor datteren boede, og han lukkede dem ind.

Da forældrene trådte ind i entréen, gjorde de det makabre fund.

Faren kontaktede umiddelbart efter en ambulance, men datteren var allerede død.

Ekskæresten fanget på overvågning

Politiet har efterfølgende oplyst, at der hverken var tegn på kamp i lejligheden, eller at de har fundet våben, der kunne have været brugt til at begå forbrydelsen.

Overvågningsbilleder fra lejlighedskomplekset har sidenhen vist, at Ekaterina Karaglanovas ekskæreste kortvarigt besøgte hendes lejlighed i dagene op til hendes forsvinden.

Politiet har dog ikke oplyst, om ekskæresten er direkte genstand for drabsefterforskningen.

Ekaterina Karaglanovas sidste opdatering på Instagram - hvor hun hedder katti_loves_life - er fra den 22. juli. - få dage før forældrene slog alarm.

Her poserer hun med sorte solbriller og blondelingeri på en solstol foran en swimmingpool.

I billedteksten skriver hun, at det er fra slutningen af deres tur til den græske ø Korfu, hvor de »flygtede fra stormens regn og kulde«, som hun skriver.

Om formuleringen på nogen måde kan læses ind i den tragiske hændelse, der skete mindre end en uge efter, vides ikke.

Udover sin populære Instagramprofil havde Ekaterina Karaglanovas en rejseblog med tusindvis af følgere.

Og endeligt arbejdede den unge kvinde som læge i Moskva, hvor hun specialiserede sig inden for dermatologi.