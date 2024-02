Hun kom op og skændes med sin forlovede, og så kørte hun ham ihjel med sin bil.

Men 24-årige Alice Wood kommer ikke til at sidde bag rattet i nogen bil i de næste mange år. Hun blev fredag idømt minimum 18 års fængsel for mordet, rapporterer Sky News.

Alice Wood 'mistede besindelsen', da hun skændtes med sin forlovede, ligeledes 24-årige Ryan Watson om, hvem der skulle køre hjem fra et socialt arrangement i Hanley i Stoke-on-Trent i England.

Hun havde tidligere hævdet, at Ryan Watson havde mistet livet i en 'tragisk ulykke', da han var blevet ramt af den Ford Fiesta, som hun kørte nær parrets hjem.

Uhyggelige overvågningsvideoer afspillet i retten viste imidlertid, at Alice Wood først havde været tæt på at bakke ind i Ryan Watson, som var gående, hvorefter hun kørte frontalt ind i ham.

Ryan Watson endte efter en tur på kølerhjelmen, hvor han slog hovedet på bilens forrude, på jorden.

Han formåede imidlertid at rejse sig op og gå derfra, inden hun kørte bilen ind i ham en tredje gang.

Ryan Watson kom i klemme under bilen, hvorefter Alice Wood kørte cirka 160 meter med ham hængende under bilen. Herefter stoppede hun bilen og bad en nabo om at ringe efter en ambulance.

Redningsmandskabet erklærede Ryan Watson død på stedet. Alice Wood blev arresteret dagen efter.

Dommeren i sagen accepterede ikke Alice Woods forklaring om, at hun kun havde til hensigt at skræmme sit offer.

»Du accellererede mod ham og gav ham ingen chance for at bevæge sig væk. Din intention var derefter at forvolde ham mere skade,« sagde dommer Leeming ifølge Sky News.

»Fængsel bliver måske hårdt for dig, Alice Wood, men du har kun dig selv at takke for den situation, du nu befinder dig i,« sagde dommeren desuden.

Ryan Watsons familie var til stede i retten og kom undervejs i sagen med en meddelelse.

»Alice er i fængsel, hvor hun hører til, men ingen dom kommer til at være lang nok for det, som hun har taget fra os og Ryan. Han får aldrig lov til at leve sit liv og opnå sine drømme,« lød det blandt andet fra Ryan Watsons mor.