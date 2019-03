Onsdag blev mafiabossen Francesco Cali skudt ned ved sit hjem i New York. Lørdag er mulig drabsmand anholdt.

Politiet i den amerikanske delstat New Jersey har lørdag anholdt en 24-årig mand, som mistænkes for at stå bag skuddrabet på mafiabossen Francesco Cali tidligere denne uge i New York.

Det oplyser en kilde i politiet til nyhedsbureauet AFP.

- Vi er meget sikre på, at den mistænkte vil blive tiltalt for drabet på hr. Cali, når han er overført til politiet i New York, siger personen.

Francesco Cali, der også var kendt som Franky Boy, blev onsdag aften ramt af adskillige skud foran sit hus i New York-bydelen Staten Island. Han blev hårdt såret bragt på et hospital, men det lykkedes ikke at redde hans liv.

Cali var den øverste figur i Gambino-familien.

Motivet for nedskydningen af Cali er uklart, oplyser politikilden. Han tilføjer, at mordvåbnet endnu ikke er fundet.

Drabet på Cali er ifølge flere amerikanske medier det første på en mafiaboss i New York i 34 år. Dengang var offeret Paul Castellano, der ligeledes var den øverste person i Gambino-familien.

/ritzau/