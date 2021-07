En tur i biografen skal gerne være en behagelig og underholdende oplevelse.

Men for britiske Ateeq Rafiq blev det alt andet end det.

Faktisk endte det med at tage livet af ham.

Nu er biografkæden, Vue Entertainment, blevet sagsøgt, skriver Sky News.

24-årige Ateeq Rafiq fik et hjertestop under et besøg i en biograf i Birmingham i marts 2018.

Det gjorde han, da fodstøtten på forunderlig vis satte sig fast om hans nakke.

Han havde bøjet sig ned for at lede efter sin telefon og sine nøgler, da fodstøtten sænkede sig og klemte ham fast. Herefter forsøgte hans kæreste at hjælpe ham fri, men hendes hånd endte ligeledes med at sidde fast.

Ateeq Rafiq blev efter sit hjertestop genoplivet ved førstehjælp, men pådrog sig voldsomme hjerneskader, der endte med at tage livet af ham en uge senere på Heartlands Hospital.

Det har siden hen vist sig, at der var en defekt, som også fandtes ved andre fodstøtter.

Vue har nu indrømmet, at de ikke har haft sikkerheden i orden, og at der generelt har været en mangel på sikkerhedstjek.

Derfor blev det i retten afgjort, at selskabet skal betale en bøde svarende til 6,5 millioner danske kroner, ligesom de skal betale sagens omkostninger, svarende til 1,2 millioner kroner.

Ved domsafsigelsen fastslog dommer Heidi Kubik QC, at det var sikkerhedsbrister, der kostede Ateeq Rafiq livet:

»Rafiq døde i en ulykke, der aldrig skulle være sket. Det står nu klart, at et vist antal mennesker har været udsat for lignende risici. Den fuldstændige mangel på risikovurderinger var en afgørende faktor i ulykken.«

I en pressemeddelelse begræder Vue hændelsen, og forsikrer, at noget lignende ikke vil ske igen:

»Rafiqs død har ramt os alle, og vi er fortsat meget kede af det tab, som familien har oplevet. Vi håber, at denne afgørelse kan gøre en ende på denne tragiske hændelse for dem. Alle fodstøtter af den slags er nu blevet fjernet fra vores biografer, og vi har taget alle nødvendige foranstaltninger, så vi kan lære af dette og dermed sikre, at det ikke sker igen.«