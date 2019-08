»Han elskede at kigge på dig og lade som om han skød dig.«

Sådan beskriver en tidligere skolekammerat 24-årige Connor Betts, der i weekenden åbnede ild på åben gade i Ohio og dræbte ni og sårede 59.

Og det var angiveligt ikke den eneste - skræmmende - tilbøjelighed den 24-årige amerikaner havde.

Adskillige klassekammerater, som CNN har snakket med, maler et billede af en 'mørk og depressiv' ung mand, der i gymnasiet havde en såkaldt dødsliste (En liste over personer, han ønskede at slå ihjel eller på gøre ondt på anden vis, red.).

Ni personer mistede livet i masseskydderiet, som Connor Betts stod bag. Foto: SCOTT OLSON Vis mere Ni personer mistede livet i masseskydderiet, som Connor Betts stod bag. Foto: SCOTT OLSON

Mediet har talt med fire af Connor Betts klassekammerater fra Bellbrook High School i Ohio, hvor han dimitterede fra i 2013. Alle fik angiveligt, mens de gik på skolen, at vide af ansatte, at de var på den nu afdøde drabsmands liste.

Skolens ledelse blev gjort opmærksom på den såkaldte dødsliste, efter Connor Betts sendte en klassekammerat beskeder om listen - beskeder, som klassekammeraten valgte at viste til sin mor, der med det samme underrettede skolen.

En tidligere klassekammerat, som ikke ønsker at stå frem med navn, fortæller, at han mindes at blive kaldt på rektors kontor, hvor han fik at vide, at han var nummer ét på listen over personer, som Connor Betts ønskede at slå ihjel.

Han fortæller desuden, hvordan han fik oplyst, at listen var inddelt i en 'dræbe-sektion', hvor der kun fremgik drengenavne og en 'voldtage-sektion', hvor der kun fremgik pigenavne.

Det var mens Connor Betts gik her på Bellbrook High School, at han angiveligt havde en dødsliste. Foto: Screenshot Google Maps Vis mere Det var mens Connor Betts gik her på Bellbrook High School, at han angiveligt havde en dødsliste. Foto: Screenshot Google Maps

En tidligere kvindelig klassekammerat fortæller, hvordan mange af de kvindelige navne på Connor Betts' dødsliste var navne på piger, der havde takket nej til at gå på date med den nu afdøde drabsmand. Han talte angiveligt ofte om vold og brugte grimt sprog om kvinder - eksempelvis ordet sæk.

Ifølge hende simulerede Connor Betts' ofte, at han skød studerende. Derudover truede han adskillige gange med at slå sig selv - og andre - ihjel.

De tidligere klassekammerater fortæller, hvordan Connor Betts blev bortvist fra skolen et års tid, efter dødslisten blev fundet. Dog vendte han sidenhen - uden advarsel - tilbage og færdiggjorde sin skoletid.

CNN har været i kontakt med skoleinspektør, Douglas A. Cozad på Bellbrook High School, som bekræfter, at Connor Betts har gået på skolen. Dog ønsker han ikke på nuværende tidspunkt at be- eller afkræfte dødslistens eksistens.