Det er nu, du skal juble, hvis du elsker champagne, men græmmes, hvis du elsker øl.

For i sidste uge måtte 2.352 dåser af den amerikanske øl Miller High Life lade livet, da den skulle igennem Belgien.

Men hvad var det dog, der fik de belgiske toldmyndigheder til at kaste sig ud i sådan en humle-massakre? Det var såmænd ordet 'champagne'.

Miller High Life har mange år brugt sloganet 'øllenes champagne' om deres øl, men det var altså mere, end Champagne, det franske distrikt, hvor drikken af samme navn kommer fra, ville være med til.

Derfor bad Komiteen for Champagne de belgiske toldmyndigheder om at destruere den amerikanske øl, da sloganet bryder med Champagnes ophavsrettigheder ifølge EU.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Øllene skulle have været sendt videre til Tyskland, men så langt nåede de altså aldrig. Molson Coors Beverage Co., som ejer Miller High Life, eksporter ikke til EU, men de belgiske toldmyndigheder har ikke fortalt, hvem det er, der har bestilt den 'forbudte' øl.

Køberen skulle dog have været indforstået med grunden til, at øllene måtte destrueres. Det samme gælder for Molson Coors Beverage Co., som til nyhedsbureauet oplyser, at de altid respekterer lokale restriktioner.

Endelig er Komiteen for Champagne, som endda betalte for destruktionen af øllene, naturligvis også godt tilfredse.

»Det (destruktionen, red.) bekræfter vigtigheden af den betydning, som Den Europæiske Union tillægger oprindelsesbetegnelser, og den belønner champagneproducenternes vilje til at beskytte deres betegnelse,« siger komiteens formand, Charles Goemaere.