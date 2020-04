»Jeg skulle jo bare...«

Sådan lød det fra en stor del af de over 2.000 nordmænd, som norsk politi i påsken snuppede i en kontrol ved grænsen til Sverige.

I alt 2.350 nordmænd er efter kontrollen blevet sat i karantæne i deres hjem, fordi de i løbet af påskedagene så stort på myndighedernes anvisninger og tog til nabolandet for at shoppe.

Det skriver den norske tv-station NRK.

»Det er skuffende at se, at så mange rejser over grænsen for at handle og dermed pådrager sig karantæne. I værste fald tager de smitte med sig tilbage og spreder, fordi Sverige har et andet smittebillede end Norge,« siger stabschef ved politidistrikt Innlandet Pål Erik Teigen til tv-stationen.

Sverige har et markant anderledes corona-billede, end det knapt så befolkede Norge.

I Sverige er næsten 12.000 konstaterede smittede, og mere end tusind mennesker har mistet livet til sygdommen.

Til sammenligning er godt 6.600 nordmænd smittet med coronavirus, og 144 er døde.

Derfor frygter politiet, at de mange indkøbslysne nordmænd tager coronasmitten med sig hjem.

Det er ikke forbudt at køre ind i Sverige, men nordmændene skal i 14 dages karantæne, når de kommer hjem.

Det undrer også politiet, at så mange syntes, at en indkøbstur er to ugers karantæne værd.

»Det er trist, at man ikke er villig til at være med i den fælles indsats. Der er desværre en del, som ikke tager det så alvorligt,« siger lederen af politiindsatsen i Øst politidistrikt, Øyvind Nilsen, til NRK.

Der er ikke fast kontrol ved alle grænseovergange. De godt 2.000 bilister blev taget ved en særlig kontrolindsats. Derfor tror politiet, at det reelle tal er langt højere.

Det er særligt snus og madvarer, som nordmændene køber i Sverige.

Og Pål Erik Teigen fra politidistrikt Innlandet giver ikke meget for forklaringen om, at 'jeg skulle jo bare...':

»Men der er jo mange, som tænker sådan, og man ved ikke, hvor smitten er henne til enhver tid. Den er usynlig, og man kan hurtigt ende med at tage den tilbage til Norge.«