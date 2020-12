Over 30.000 smittetilfælde på et døgn får guvernør til at indføre skrap nedlukning i det sydlige Californien.

Over 23 millioner mennesker i det sydlige Californien er ved at gøre sig klar til en af de skrappeste nedlukninger i USA.

Det sker samtidig med, at der søndag blev meldt om over 30.000 nye tilfælde af coronasmitte i Californien. Delstaten har omkring 40 millioner indbyggere.

Samtidig er der rekordmange patienter indlagt på hospitalernes intensivafdelinger.

Guvernør Gavin Newsom har givet ordre til, at der skal indføres nye tiltag i de regioner, hvor smittetallene er værst og hvor hospitalerne er under størst pres.

Newsom opfordrer til, at barer, frisører, tatovører og lignende lukker ned igen.

Fra midnat natten til mandag lokal tid skal restauranter i de pågældende regioner lukke ned. Det gælder også udendørsservering.

Guvernøren har truet med, at han vil tilbageholde penge fra delstatsregeringen til regionerne, hvis de ikke overholder reglerne.

Men det er ikke alle, der er lige begejstrede for den kommende nedlukning.

I Los Angeles og Riverside har sherifferne meddelt, at de ikke vil være med til at håndhæve de nye regler.

I Riverside County skriver sherif Chad Bianco på afdelingens hjemmeside, at ordensmagten her "ikke vil lade sig afpresse, tyrannisere eller bruges som muskel" mod beboerne.

Længere nordpå i området omkring San Francisco meddelte borgmesteren fredag, at der nu indføres udgangsforbud.

Tiltaget betyder, at borgerne i Californiens fjerdestørste by kun må bevæge sig udenfor i forbindelse med "essentielle aktiviteter".

De nye regler gælder for fem amter i det såkaldte Bay Area - Alameda, Contra Costa, Marin, Santa Clara og San Francisco samt byen Berkeley.

Her lukker blandt andet restauranter, hår- og neglesaloner, legepladser, barer, biografer, museer og zoologiske haver.

Påbuddet til borgerne om at blive hjemme træder i kraft søndag, mandag eller tirsdag, alt afhængig af hvor man bor.

