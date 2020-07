Nemmere adgang til prævention og en større lyst til uddannelse og karriere blandt kvinder er årsagen til opsigtsvækkende fremtidsprognose: Hele 23 landes befolkningstal vil blive halveret frem mod 2100.

Det fastslår en ny rapport ifølge mediet News.

Ifølge rapporten, der er publiceret i The Lancet, vil verdenens befolkning toppe i 2064 med hele 9,73 milliarder mennesker, inden tallet vil falde til 8,79 milliarder i året 2100.

Rapporten, som er udarbejdet af folk fra Institute for Health Metrics and Evaluations på Washington Universitet, siger, at den globale fødselsrate vil mindskes fra 2,4 i 2017 til 1,7 i 2100.

»Vores opdagelser siger, at på grund af fremskridt i kvinders uddannelsesniveau og adgangen til prævention, der bidrager til faldende fødselsrater, så er en fortsat befolkningstilvækst gennem hele århundredet ikke den mest sandsynlige udvikling for verdenens befolkning,« lyder konklusionen fra rapportens forfattere ifølge News.

De lande, som forventes at blive halveret, tæller blandt andre Japan, Spanien, Italien, Portugal, Sydkorea, Thailand og Polen.

Alene i Japan forventes det, at befolkningen vil gå fra 128 millioner indbyggere i 2017 til mindre end 53 millioner i 2100. I samme periode vil Italien gå fra 61 millioner til blot 28 millioner.

Et land som Kina, der forventes at toppe om fire år med 1,4 milliarder indbyggere vil i slutningen af dette århundrede være nede på 'blot' 732 millioner, hvilket til den tid vil gøre Indien til den største nation i verden målt på befolkningstallet.

23 lande vil få halveret deres befolkning inden udgangen af dette århundrede. Sådan lyder forudsigelsen i en ny rapport. Foto: MICHAL CIZEK Vis mere 23 lande vil få halveret deres befolkning inden udgangen af dette århundrede. Sådan lyder forudsigelsen i en ny rapport. Foto: MICHAL CIZEK

Det er dog ikke alle lande, der forventes at gå tilbage i befolkningstilvæksten. Eksempelvis vil det sydlige Afrika blive tre gange så stort med over tre milliarder mennesker, mens Nigeria alene vil stå for mere end 800 millioner indbyggere i 2100.

Til den tid forventes det ifølge rapporten, at antallet af børn under fem år vil være faldet med over 40 procent fra 681 millioner i 2017 til 401 millioner i 2100 verden over.

Samtidigt vil hele 2,67 milliarder mennesker være over 65 år gamle, som til den tid vil udgøre mere end 25 procent af jordens befolkning.

Ud af det tal vil hele 866 millioner mennesker være over 80 år gamle i 2100. Et tal, der på nuværende tidspunkt, blot lyder på 140 millioner.

Med hensyn til landenes økonomier vil USA være det land med verdens største økonomi frem til år 2050, inden Kina vil overtage førstepladsen.

USA vil dog igen være at finde på toppen af listen over landenes økonomier, når årstallet skriver 2100, lyder rapportens forudsigelse.