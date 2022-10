Lyt til artiklen

På blot 10 dage er 23 børn blevet dræbt af sikkerhedsstyrkerne i Iran.

En af dem er en 11-årig dreng, der blev skudt i baghovedet.

De 23 drab er fundet sted fra 20. til 30. september under protesterne, der har stået på i Iran den seneste måned.

Det er Amnesty International, der netop har offentliggjort en opgørelse over drabene på børn mellem 11 og 17 år, som blandt andet viser, at de fleste drenge er blevet dræbt af skud. To drenge på klods hold.

Tre piger og en dreng er døde efter fatale tæsk fra sikkerhedsstyrkerne.

»Irans sikkerhedsstyrker har dræbt næsten to dusin børn i et forsøg på at knuse modstandsånden blandt landets modige unge.«

Sådan lyder det fra Amnesty Internationals regionale direktør for Mellemøsten og Nordafrika, Heba Morayef, i pressemeddelelsen.

Ti af de registrerede børneofre tilhørte Irans undertrykte Baluchi-minoritet og blev dræbt af sikkerhedsstyrker på den mest dødbringende dag for angrebet, den 30. september, i Zahedan, Sistan og Baluchistan-provinsen, lyder det far Amnesty International. Foto: OSCAR DEL POZO Vis mere Ti af de registrerede børneofre tilhørte Irans undertrykte Baluchi-minoritet og blev dræbt af sikkerhedsstyrker på den mest dødbringende dag for angrebet, den 30. september, i Zahedan, Sistan og Baluchistan-provinsen, lyder det far Amnesty International. Foto: OSCAR DEL POZO

»Hvis det internationale samfund var en person, hvordan ville det så se disse børn og deres forældre i øjnene? Det ville sænke hovedet i skam over sin passivitet mod den omfattende straffrihed, som de iranske myndigheder nyder for deres systematiske forbrydelser og grove krænkelser af menneskerettighederne,« siger Heba Morayef.

Han opfordrer medlemsstater, der deltager i FN's Menneskerettighedsråd, til hurtigst muligt at etablere en international, uafhængig efterforsknings- og ansvarlighedsmekanisme i Iran.

Børnedrabene udgør 16 procent af de samlede drab under protesterne i Iran, som sidst blev opgjort 3. oktober til 144 mennesker.

Ifølge Amnesty International spreder de iranske myndigheder falske fortællinger, der i stigende grad går på, at børnene ikke er blevet dræbt men har begået selvmord.

Myndighederne tvinger i stor stil også de efterladte familier til at lyve om deres børns dødsårsag.

Blandt andet familien til en 17-årige dreng, Amir Mehdi Farrokhipour, der ifølge Amnestys Internationals kilder døde af skudsår i brystet.

Her tvang den iranske efterretningstjeneste hans far til at optage en videoerklæring, hvor han sagde, at hans søn døde i en bilulykke.

De truede med at dræbe eller på anden måde skade hans døtre, hvis han nægtede, lyder det.