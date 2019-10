Fra sin altan har 23-årige Lucas Sylvester Hvid de seneste dage kunnet følge optøjerne i Barcelonas gader.

Han har kunnet høre bragene, når politiet har sendt gummibolde på størrelse med håndflader i retning af demonstranterne, og han har set flammerne og lugtet røgen.

»Onsdag kom der pludselig et hav af mennesker løbende lige under min altan. De barrikaderede gaden med containere, og så kom politiets store salatfade. De kørte direkte igennem, og så løb folk igen,« fortæller den unge mand, der bor i Barcelona i forbindelse med et udvekslingsophold.

Han har på klos hold været vidne til, at fredelige demonstrationer har udviklet sig til totalt kaos, når et udpluk af de utilfredse separatister har startet bål i gaderne og er endt i sammenstød med politiets styrker og deres knipler.



På trods af det kaos, der hersker i byens gader, føler den studerende mand sig ikke utryg.

»Jeg er rimelig rolig. Jeg synes egentligt mest bare, det er lidt spændende. Selv, hvis jeg stillede mig ned på gaden, skulle det nok gå, så længe jeg ikke står i vejen,« fortæller han.

Lidt forbehold tager han dog.

»Hvis jeg skal ud, undgår jeg at gå mod protestgrupperne. Det er umuligt at komme igennem, der er bål over det hele, og politiet suser frem og tilbage. Jeg har ikke lyst til at blive kørt ned af politiet, der har en ret kort lunte for tiden.«

Den korte lunte vender han flere gange tilbage til, da B.T. fanger ham over telefonen.

Her er han på vej gennem byen og konstaterer, at der ligger glasskår overalt, og at et trafiklys, der skal guide fodgængere over vejen, er blevet revet ned.

Men selvom demonstranterne udøver hærværk, starter bål i gaderne og barrikaderer sig bag væltede containere, mener han, politiet kunne reagere lidt anderledes.

»Jeg oplever det, som om medierne beskriver borgerne som den voldelige del. Det kommer jo af, at de er blevet undertrykt så længe. Og når så også politiet slår ned på dem i gaderne. Det er meget kompliceret,« siger han og tænker lidt.

»Jo mere politikontrol, jo mere vold. Det er lidt overdrevet.«

Han tror ikke, at vi har set det værste endnu.

For selvom separatist-demonstranter har været på gaden hver dag siden mandag, hvor ni separatistledere blev idømt lange fængselsdomme for deres roller i den ulovlige afstemning om uafhængighed i 2017, er den officielle demonstration først fredag.

»Indtil videre har det bare været optakt, hvis man skal bruge fodboldsprog. Fredag går det nok mere amok.«