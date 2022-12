Lyt til artiklen

Liget af den 23-årige Lemekhani Nyirenda ankom søndag til Zambia.

Den unge studerende mistede livet tilbage i september, mens han kæmpede i Ukraine på russisk side.

Det skriver BBC.

Nyirenda er en af de mange indsatte i russiske fængsler, der i løbet af krigen er blevet hvervet til den berygtede Wagner-gruppe.

Lemekhani Nyiredas mor, Florence Nyirenda (tv), sørger over tabet ved ankomsten af hans båre. Foto: SALIM DAWOOD

Han afsonede en narkodom på ni års fængsel i et russisk fængsel, så tilbuddet om benådning til gengæld for krigstjeneste har givetvis virket som en genvej til friheden.

Udenrigsminister i Zambia, Stanley Kakubo, siger til BBC, at den zambiske regering afkrævede de russiske myndigheder et svar på, hvordan den unge studerende endte i russisk krigstjeneste.

»Vi blev informeret om, at Rusland havde givet mulighed for, at fanger kan benådes i bytte for deltagelse i den særlige militæroperation.«

Wagner-gruppens leder, Jevgenij Prigozjin, skrev i sidste måned i en erklæring på Telegram, at den studerende frivilligt havde meldt sig til krigen, før han døde 'som en helt.'

Liget af Lemekhani Nyireda ankom søndag til Zambia. Foto: SALIM DAWOOD

Lemekhani Nyirendas familie har fået liget udleveret, og har ifølge talsmanden Dr Ian Banda i øjeblikket fokus på at give ham en værdig begravelse.

Den afdødes søster har i et tidligere interview med BBC sagt, at familien er 'blevet bestjålet et liv med ham.'

Nyirenda arbejdede deltid i et fragtfirma i Rusland, da han i 2020 blev anholdt i besiddelse af en pakke med stoffer.

»Vi tror ikke, at han vidste, hvad der var i den pakke, han leverede. Han fortalte os, at han ikke vidste det. Han fik bare sms-beskeder om at hente, og instruktioner om, hvor han skulle aflevere dem,« forklarede hun.